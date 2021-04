Bert Ostyn (39) viert 20 jaar Absynthe Minded in Vooruit: “Ik heb muzikale vak geleerd in de Gentse muziekcafés”

Gent Gentenaars ontwaken met laagje sneeuw in april: “Niet uitzonder­lijk, wel ongewoon”

6 april Gentenaars zijn deze morgen opgestaan met een laagje sneeuw in de tuin of op de koer. Veel is het niet, maar toch bijzonder aangezien het april is en we vorige week nog 24 graden haalden in de binnenstad. Het KMI waarschuwt met code geel voor gladde wegen.