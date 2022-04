Berouwvolle dieven brengen Mariabeeld terug naar BarBroos: “We hebben samen zelfs nog een pintje gedronken”

Gent Citadel­park moet méér regenwater opslaan: dit is het simpele, maar geniale plan

Het Citadelpark in Gent wordt omgevormd tot één grote spons. Regenwater dat vandaag wegloopt via de riolering, moet insijpelen in de bodem. “De zomers worden steeds droger", weet bevoegd schepen Astrid De Bruycker (Vooruit). “Dit soort projecten is onontbeerlijk in de strijd tegen klimaatopwarming.”

26 april