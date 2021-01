Benny (34) door vriend in coma geslagen tijdens huwelijksfeest: “Mijn leven is sindsdien totaal veranderd”

Gent 20 jaar CirQ, oerprodu­cent van absurde humor en ‘zotte shit’. “Op een dag was ik ingesloten door een betoging van mindervali­den”

17:14 Kop noch staart kreeg de doorsnee Gentenaar eraan in de beginjaren, aan Xavier Cloet en zijn kornuiten, die later officieel CirQ zouden worden. Want wie organiseert er nu een catwalk met bejaarden in lingerie? Of een vier dagen durend nep-trouwfeest. In hun topjaren kregen de mannen van CirQ preventief politie over de vloer, nog voor ze hun Gentse Feestenshow konden startten. Pedofiele bisschoppen, kindjes in doodskisten of kuikentjes in de mixer, bij CirQ draaien ze er hun hand niet voor om. Vanavond blikken ze in een eigenzinnige (internet)show terug op ‘20 jaar zotte shit’.