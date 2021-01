Benny (34) door vriend in coma geslagen tijdens huwelijksfeest: “Die ene slag heeft mijn leven totaal veranderd”

Gent/Merelbeke/GavereWat een gezellig huwelijksfeest moest worden, draaide voor Benny Rasschaert (34) uit Merelbeke uit op een nachtmerrie die maar niet dreigt te stoppen. Zijn vriend M.H. (35) gaf op het dansfeest in Gent Benny plots een vuistslag, waarbij het slachtoffer slecht op zijn hoofd terechtkwam. Gevolg: een maandenlange coma en blijvende hersenschade. Woensdag kwam de zaak voor in de correctionele rechtbank. “Hij zocht toenadering, maar daar is het nu te laat voor”, zegt Benny.