Belofte maakt schuld: restaurant Volta tijdelijk terug als pop-up

Spoed u: van 22 maart tot 8 april kan je opnieuw als gewone leek terecht in restaurant Volta, de culinaire hotspot die twee jaar geleden in een ander jasje werd gestoken. Peter Vyncke en zijn team organiseren dan nog eens drie weken het restaurant zoals het in Gent geloofd en geprezen werd. Met het huidige team van eigenaar Peter Vyncke, al zou ook de voormalige chef Davy De Pourcq een avond in de potten komen roeren.

Vyncke heeft naast Volta, het restaurant dat Gent mee op de culinaire kaart zette, ook nog drie andere pareltjes in het Gentse. Zowel Wabi en Sabi op de Kraanlei als The Barn in Merendree en ‘t Klokhuys in 't Patershol zijn ‘kindjes’ van de restauranthouder.

Onder het motto never change a winning team, of met een streepje nostalgie, blijft het concept hetzelfde. Je kiest als lunch voor een menu van 2 of 4 gangen, ‘s avonds kan je voor 4 of 5 gangen gaan. Reserveren is niet noodzakelijk, met 75 plaatsen is er ook wel flink wat ruimte. Maar iets zegt ons dat de pop-up editie van deze topper toch het reserveren waard is.

