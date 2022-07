Belleman Jempi gehuldigd door meer dan 20 collega’s, Anthony Stolarek aangeduid als opvolger

GentBelleman Jean-Pierre Van De Perre wordt gemist, nog steeds. De overleden Belleman werd herdacht op het stadhuis, door meer dan 20 collega’s uit binnen- en buitenland. Want behalve een gewéldige stem had ‘Jempi’ ook nog eens een gouden hart. Anthony Stolarek wordt zijn opvolger, dat had Jempi hem nog zelf gevraagd.

14 mei 2021, middenin corona, overleed Jean-Pierre Van De Perre. De man was al heel lang ziek, maar bleef vrolijk rondlopen tot zijn toestand vrij plots snel achteruit ging. Zijn overlijden raakte heel veel mensen, want Jempi was erg geliefd. Altijd goedgezind, altijd bereid te helpen, en altijd en overal aanwezig, niet omdat hij ‘moest’, maar gewoon omdat hij overal graag bij was.

Ook nu er eindelijk weer Gentse Feesten zijn, is Jempi niet vergeten. Hij kreeg een mooi eerbetoon op het stadhuis, in aanwezigheid van de burgemeester, de Feestenburgemeester en enkele gemeenteraadsleden, en meer dan 20 collega-bellemannen. Op diezelfde gelegenheid werd Anthony Stolarek (61) aangeduid als opvolger van Jempi. “Ik ga het nooit zo goed doen als Jempi, maar ik ga minstens proberen in de buurt te komen", reageerde die.

“Eigenlijk had de vorige Belleman, Julien Pauwels, mij al gevraagd om Belleman te worden. Dat kon toen niet, omwille van mijn job bij de politie. Later heeft ook Jempi mij gevraagd. Maar intussen ben ik met pensioen, en nu kan het dus wel. Eigenlijk ben ik al in september gestart, maar nu is het dus officieel. Mijn luide stem heb ik trouwens altijd al gehad. Als kind kreeg ik op Sint-Lievenscollege al onder mijn vijs omdat ik altijd te luid was. Ik heb toen stil leren praten.”

Gent heeft, naast Anthony, nog 2 andere Bellemannen: Philippe Devetter en Patrick Descamps

Volledig scherm Anthony Stolarek is de nieuwe Belleman © VDS

