Belleman Jean-Pierre Van de Perre overleden: “Jempi deed altijd wat hij beloofde”

De Gentse Belleman, Jean-Pierre Van De Perre, is vrijdag overleden. In juni zou hij 71 geworden zijn. Jempi, zoals hij genoemd werd in Gent, was alom geliefd. Hij was een warm en hartelijk man, en overal aanwezig. Jean was al lange tijd ziek, maar dat viel zelden aan hem te merken.

Jean-Pierre Van De Perre overleed vrijdag in het ziekenhuis, met zicht op de drie torens waar hij zo van hield. Hij was al jaren ziek, maar zij enthousiasme en vooral zijn luide stem, die verloor hij nooit. Sinds 2016 was hij officieel ‘de eerste Belleman van Gent’. Hij volgde daarmee Belleman Willy Van De Putte op, en die was op zijn beurt de opvolger van de bijna legendarische Gentse Belleman Julien Pauwels.

Het was net omdat Julien zoveel opdrachten kreeg, dat er op zoek werd gegaan naar hulp. Jempi werd verkozen tijdens de ‘2de Grote Prijs Orde Van de Belleman’, gehouden op zondag 18 juli 1993, op het Veerleplein. Hij werd twee jaar later aangesteld als 2de aspirant Belleman, en na een stage kon hij in 1996 beginnen deelnemen aan wedstrijden in het buitenland. Dat deed hij, onder meer in Groot-Brittannië en Nederland. Hij was ook medewerker bij de organisatie van het ‘Millennium Wereldkampioenschap 2000’, dat in Gent plaatsvond.

Volledig scherm Opening van de Halfvastenfoor? De Belleman was er steevast bij. © WN

In 2009 werd hij nog bekender dan hij al was, toen hij werd gevraagd om deel te nemen aan het VT4-programma The Block. Hij werd er ‘de schrik van de deelnemers’, want als de bel van Jempi weerklonk, moest de te verbouwen kamer zijn afgewerkt. Het was een opdracht die hij met veel plezier vervulde. In 2016 werd Jean Van De Perre Belgisch Kampioen in Gooik, tijdens een uiterst spannende wedstrijd.

In Gent was de Belleman alom tegenwoordig. Vorig jaar nog stond hij - omwille van de lockdown - helemaal alleen in het Zuidpark, voor de herdenking van 8 mei. Opening van kermissen, markten, maatjesfestijnen, niks sloeg hij over. En bovenal: alles wat hij beloofde, deed hij ook. het maakte hem een geliefd figuur in de Arteveldestad. Op sociale media regent het dan ook reacties op zijn overlijden.

Volledig scherm Maatjesfestival onder de Stadshal? Jean opende het festijn met plezier (en met veel lawaai). © Wannes Nimmegeers