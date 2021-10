Belgische Manchester City-fan (63) voor dood achtergelaten na zware agressie door Club Brugge-supporters op parking langs E40

Drongen/MeerbekeEen 63-jarige City fan werd dinsdagavond na de wedstrijd voor dood achtergelaten op de parking langs de E40 in Drongen, nadat hij werd aangevallen door enkele supporters van Club Brugge. Guido D. P. uit Meerbeke (Ninove) had samen met 233 andere Belgische City supporters van fanclub Blue Moon de Champions League wedstrijd van zijn favoriete ploeg bijgewoond in Jan Breydel. De zestiger vecht voor zijn leven in het ziekenhuis.