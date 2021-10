Belgische Manchester City-fan (63) kritiek na zware agressie door Club Brugge-supporters op parking langs E40: “Ze hebben mijn pa voor dood achtergelaten”

GENT Top-dj Laurent Garnier (55) neemt ruim de tijd voor fans op Film Fest Gent

18 oktober De Franse techno-godfather Laurent Garnier sierde op maandagavond de rode loper van Film Fest Gent. Niet omdat de man een soundtrack heeft voorzien, wat had gekund, maar omdat er een documentaire over hem gemaakt is. Laurent Garnier: Off the Record. Maar weg van de rode loper maakte hij ook tijd om met fans te praten.