Belgisch Kampioenschap backflip in Gent: Juan (27) wint na 20 minuten met 107 flips

Ze zagen er verrassend kalm uit, de deelnemers van het BK backflip zondag, ook al vraagt het hopen energie. “Niet iedereen is in staat om een backflip te doen”, vertelde Dennis Van Stappen, organisator van het bijzondere BK, voor de start. “Er is een mentale en een fysieke barrière. Je moet durven achterover springen, maar je moet er ook de kracht voor hebben.”

Na een kleine opwarming gingen ze in een cirkel staan en kon het BK beginnen. De regels waren simpel: elke deelnemer doet om de beurt een backflip. Wie valt, zijn handen zit, een frontflip of sideflip doet of een beurt overslaat, werd gediskwalificeerd. Klinkt lastig, en toch duurde het bijna 5 minuten vooraleer de eerste deelnemer uitviel – na 27 backflips. Erna duurde het nog eens 15 minuten tot er een winnaar kon gekroond worden. De 27-jarige Juan – lesgever in de Circusplaneet in Malem – bleef uiteindeljk als laatste over. Nadat hij niet minder dan 105 backflips had gedaan op 20 minuten tijd. Alle deelnemer samen deden meer dan 500 backflips.