Belgisch juwelenmerk opent pop-up in Gent: “We worden gedragen van Ontario tot Parijs”

GentDe juwelen van Atelier Jean worden tegenwoordig over heel de wereld gedragen, maar Gent is de eerste stad waar een pop-up winkel werd geopend. In de Nederkouter kunnen vrouwen maar ook mannen toch eind april terecht voor ringen, halskettingen en meer.

“Atelier Jean is een Belgisch juwelenmerk, maar we worden gedragen van Ontario tot Parijs”, zegt oprichter Janne Lauwers. “Heel belangrijk daarbij is onze inclusieve boodschap. Te veel modemerken denken nog in hokjes. Als ik je vraag om te denken aan een persoon die kettingen of ringen draagt, is de kans groot dat je een cisgender vrouw voor je ziet. Terwijl zij niet de enige zijn die zich mooi willen en mogen voelen. Juwelen worden ondertussen gedragen door iedereen.”

Hiermee doet de jonge juwelenontwerpster een oproep naar iedereen die al lang twijfelt om juwelen te proberen maar het nog niet durfde. “Kom gerust langs. Ik ga mijn uiterste best doen om je te helpen. Bij juwelen is het vooral belangrijk dat ze als een verlengde van jezelf voelen. Dat je je sterk, mooi of net kwetsbaar voelt door ze te dragen - maar belangrijker nog: dat je jezelf voelt.”

Meer dan juwelen

In de pop-up kan je ook t-shirts kopen met de slogan ‘Wear Whatever The F*ck You Want’ op. “Ik hoop zo die boodschap verder te verspreiden want af en toe hebben we het nodig om dat te horen. Draag gewoon wat je zelf wil. Draag waar je zelf gelukkig van wordt. Iemand anders heeft daar eigenlijk niks op te zeggen. Ook ik niet trouwens.”

Atelier JEAN pop-up, Nederkouter 11, Gent. Open tot en met 17 april van dinsdag tot zondag van 10 uur tot 19 uur.