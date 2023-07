Belgian Quo Band op tournee met twee échte Status Quo-muzikanten. “Met dank aan onze reputatie”

voetbal conference league De Sart (AA Gent) na magistrale vrije trap: “Heb toch wat ruzie moeten maken met Gift om te mogen trappen”

AA Gent staat al met één been in de volgende kwalificatieronde van de Conference League. De Buffalo’s haalden het - met Roef in doel - ruim van MSK Zilina. 5-1 werd het, vooral het doelpunt van De Sart mocht er zijn.