Belangrijke stap gezet richting ondertunneling Dampoort: spade wel pas in 2027 in de grond

Gent REVIEW. Plankgas geven, maar opletten voor die venijnige laserstra­len: onze reporter test Mario Kart in ’t echt

Meer dan 60 reviews van telkens vijf sterren: als we Google mogen geloven, is Supercube op Flanders Expo een schot in de roos. Eén van de beurshallen is er tijdelijk omgebouwd tot een Mario Kart-circuit, en dat wilde onze reporter wel eens testen. Talloze keren speelde hij de videogame op de Wii, is dit nu het échte werk? Helm - wel ja, koptelefoon - op, gordel om, en kijk uit voor de bommetjes!

