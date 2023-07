Belangrijke horde genomen voor grootschalige verbouwing S.M.A.K.: vijf laureaten mogen ontwerp maken

Stadsarche­o­lo­gen graven nog één keer in Gentse bodem: “Meteen kelder uit de 13de eeuw gevonden!”

Op een werf aan het Designmuseum zijn de stadsarcheologen druk aan het graven naar het Gentse verleden. Voor de laatste keer, want de stad bespaart en zal zulk werk in de toekomst uitbesteden aan de privésector. Een pijnlijk moment voor Marie-Anne Bru (44) en Geert Vermeiren (49)... en een moment van euforie. Want zelfs in die laatste graafbeurt kwam aardig wat naar boven.