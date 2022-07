Bekerdieven actief op de Gentse Feesten, afgelopen nacht twee personen opgepakt: “Oprapen mag, afpakken niet”

Het herbruikbare materiaal op de Gentse Feesten zorgt ervoor dat de straten en pleinen er een pak properder bijliggen dan vroeger. Nu ook het wegwerpmateriaal in eetkramen verboden werd, is de afvalberg nog eens met om en bij een derde geslonken. Maar het herbruikbaar materiaal lokt ook ‘golddiggers’. Overdag zijn er families met kinderen die alle herbruikbare spullen uit de vuilnisbakken vissen. Maar ‘s avonds wordt het erger. Dan gaan mannen en jongeren de baan op om bekers te stelen, of af te pakken van mensen die al wat beschonken zijn. Ze struinen over de pleinen, tussen het publiek door, en rapen alles op wat op de grond ligt. Maar ook bekers die in rugzakken zitten, of in broek- of jaszakken, of die enkele seconden onbeheerd worden neergezet, verdwijnen. En dat leidt af en toe tot confrontaties.