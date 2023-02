Bekendste frituur van Gent bestaat 70 jaar: “We hebben moeten vechten in het begin”

Kind aan huis bij koninklij­ke families en filmster­ren: Sandra en Klaas ontwikke­len hoogtechno­lo­gi­sche domotica

Geen brug te ver voor Gentenaars Sandra Maes (52) en Klaas Arnout (49). “Onlangs hebben we nog tientallen vergulde lichtschakelaars geleverd aan een paleis in het Midden-Oosten”, vertellen ze trots. Vanuit het kleine Merelbeke ontwikkelt en produceert het koppel hoogtechnologische en tegelijk gebruiksvriendelijke domoticasystemen voor luxewoningen. Ze zijn kind aan huis bij Arabische sjeiks, bekende filmsterren, en vele andere klanten die tot de verbeelding spreken. Wij kregen een inkijk in hun prachtige projecten.