Bekende wijnbar ONA breidt uit: “Dit najaar strijken we neer in de Belfortstraat”

Begin juni ruilt Edelrot de Steendam voor de Belfortstraat. Het pand waar lange tijd Huize Colette gevestigd was, wordt zo een wijnbar. De eerste in de straat, maar niet voor lang. Eind dit jaar wil ook ONA er een tweede vestiging openen. De horecazaak zit al zeven jaar in de Nederkouter, maar de eigenaars willen groeien.

“We broedden al lang op deze plannen”, glundert Ona Rombaut (33) die samen met haar partner Arne Braeckman (33) ONA uitbaat. “Onze bedoeling was om het nieuws nog even in te houden. Maar blijkbaar dachten al veel klanten dat we de Nederkouter zouden verlaten. Dat is voor de duidelijkheid zeker niet het geval.”

Wijntastings

Het statige pand in de Belfortstraat, op nummer 29, staat momenteel nog in de stellingen. “In onze nieuwe zaak gaan we eindelijk ruimte hebben. We krijgen wel vaker aanvragen voor babyborrels of recepties, maar we willen op de Nederkouter niet om de haverklap privé-evenementen organiseren.”

“Ook willen we meer inzetten op eten”, gaat Ona verder. “We willen onder meer warme hapjes aanbieden.” In de kelder van het gebouw komt dan weer een proefzaal voor wijntastings. En ook van de orangerie wil het koppel ten volle gebruik maken.

“De komende maanden worden ongetwijfeld hectisch”, lacht Ona, “maar we kijken er enorm naar uit.” Tot slot nog dit: voor de zaak in de Nederkouter zijn Ona en Arne op zoek naar een gerant. “Voor wie op zoek is naar werk, spring gerust eens binnen voor een vrijblijvende babbel.”

LEES OOK

Volledig scherm Het huis met de bruine poort wordt omgevormd tot een wijnbar. © Wannes Nimmegeers