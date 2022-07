Bekend volk gespot op de Vlasmarkt: minister Verlinden - met security - verkent de Gentse Feesten

Gent/Harelbeke Dashcam­beel­den tonen hoe politie spookrij­den­de overval­lers achter­volgt op E40

In Stasegem, een gehucht in de stad Harelbeke, is dinsdagochtend een overval gepleegd op een juwelier. De daders sloegen op de vlucht, maar al snel zette de politie de achtervolging in. Die eindigde na spookrijden op de E17 en de E40 in Sint-Denijs-Westrem. Eén persoon raakte gewond, in de auto van de overvallers vond de politie een zak met juwelen terug.

