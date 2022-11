Bekend Thais restaurant zit na 25 jaar in volledig nieuw jasje: “De wok-formule is gebleven, maar we doen veel meer nu”

GentBen je onlangs door de Vlaanderenstraat gewandeld of gefietst, dan is het je mogelijks al opgevallen: De Orchidee, een Thais restaurant dat daar al 25 jaar zit, is Pontima geworden. De bekende wok-formule is gebleven, maar je kan hier nu ook heerlijke ‘dronken noedels’ en andere authentiek Thaise gerechten bestellen.

Woon je al lang in Gent, dan is de kans groot dat je ooit in De Orchidee bent gaan eten. Het Thaise restaurant bestaat al sinds 1997 en staat vooral gekend om haar wok-formule waarbij je zelf jouw groenten, vlees of vis en saus kiest. De koks vormen het in een handomdraai om tot een smakelijk gerecht vanuit hun open keuken. “Je kon hier ook pad thai en gebakken rijst krijgen, maar dat was het”, vertelt Pontima Khantiwong, de nieuwe eigenaar van het restaurant.

De Thaise behield de succesvolle wok-formule, maar zorgt tegelijk voor een nieuwe wind door het aanbod te verruimen. “Op die manier willen we de bestaande klanten behouden en nieuwe klanten aantrekken. Om dezelfde reden is de website behouden, maar de naam van het restaurant veranderd. We bouwen op wat er al was, en proberen het nog beter te maken. Van maandag tot en met vrijdag kan je hier nog steeds terecht voor wok, maar we zorgen nu ook voor een heleboel à la carte gerechten.”

Volledig scherm Roerbak met chili en basicilum. De geur alleen al doet je watertanden. © Jill Dhondt

Zo kan je nu ook dronken noedels bestellen, wat Thailanders eten als ze uitgaan. Of pad cha: gebakken rijst met inktvis of scampi en een specerijenbom (onder andere verse groene peperbollen en Chinese gember). “Ook al is dat een Typisch Thais gerecht, toch ga je dat zelden terugvinden in Belgische Thaise restaurants”, vertelt Pontima. “Omdat het helemaal anders smaakt dan andere Thaise gerechten.” Wat staat er nog op de kaart buiten noedels en roerbak: soepen, salades, curry’s en allerlei hapjes zoals garnaalkoekjes waar Pontima haar eigen draai aan geeft door ze met groene curry te maken.

Dat de 33-jarige de Thaise keuken volledig onder de knie heeft, is meer dan duidelijk. “Zolang ik me kan herinneren, heb ik graag gekookt. Mijn oma en mama hebben me geleerd om op gevoel te koken, toen ik nog klein was. Later, tijdens de schoolvakanties, heb ik altijd bij mijn tante gewerkt in haar street food restaurant. Ik heb er altijd van gedroomd om mijn eigen restaurant te hebben.” Twaalf jaar nadat Pontima naar Gent kwam voor de liefde, komt haar droom uit. Vol passie brengt ze Thailand naar Gent, voor Gentenaars die niet in Thailand geraken of het net missen. Smakelijk.

Pontima, Vlaanderen 105, 9000 Gent. Open van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 14 uur en van 18 tot 22 uur. Op zaterdag enkel ‘s avonds.

