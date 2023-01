Bekend studentencafé zoekt overnemer: “Liefdes zien ontluiken aan de toog maar nu is het tijd voor een ander verhaal”

Ben je zelfs student geweest aan de Blandijn als je niet minstens één keer in 't Krawietelke geweest bent? De laatste vijf jaar stond je er aan de toog bij Niels De Puydt, die het café door de coronacrisis sleepte. “Maar nu is het tijd om samen met mijn vriendin een eigen verhaal te schrijven”, staat er te lezen op de Facebookpagina van 't Krawietelke. Er wordt dus een overnemer gezocht.

“Ik heb liefdes zien ontluiken, mensen nuchter zien binnestappen en dronken weer zien buitenstrompelen. Voor mezelf was het een avontuur (...). Ik ben iedereen dankbaar die 't Krawietelke een warm hart toedraagt. Het is nu tijd voor een nieuwe stap”. Tot de overname blijft 't Krawietelke wel open, nadien stappen Niels en Barbelien dus samen in een nieuw avontuur. Ook Ulijn is trouwens in de horeca aan de slag. Zij is de oprichter van cocktail-tasconcept Bar Belien op de Verlorenkost.