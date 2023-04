Bejaarde man (83) uit Gent opgelicht, federale politie op zoek naar twee verdachten

Na eerste slechte ervaring keerde jonge belegger Jeffrey (30) het tij: “Binnenkort krijg je winst op al je beleggin­gen”

Kopen, verkopen of houden? Als nieuwkomer op de beurs is het moeilijk. Jeffrey Vosselman (30) uit Gent is zo’n nieuwkomer op de beurs en vraagt zich onder meer af of zijn belegging in ASML een goede keuze was. Hij legt zijn portefeuille en vragen voor aan onze geldexpert Pascal Paepen, die met verrijkende antwoorden komt. “Het stoort me dat je de iShares Global Clean Energy verkocht, gewoon omdat je er winst op had gemaakt.”