Bejaarde Gentenaar laat het leven na hartaanval op straat

Vrouwenvoetbal super league Amber Maximus (RSCA) blij met treffer tegen Charleroi (8-0): “Ondanks drie jaar blessure­leed nooit aan stoppen gedacht”

7 februari Dertien is geen ongeluksgetal geworden voor Anderlecht, leider in de Super League. Na de 0-7 in de heenwedstrijd won de leider (39 punten na dertien wedstrijden, red.) met 8-0 thuis tegen Sporting Charleroi. Tessa Wullaert nam vier assists en drie doelpunten voor haar rekening. Amber Maximus mocht haar eerste basisplaats vieren met een doelpunt.