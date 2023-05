Begin juni weer oldtimer meeting op dorpsplein van Sint-Denijs-Westrem: “Laat oldtimers 1 keer per maand weer toe in de stad”

REPORTAGE. Op bezoek bij Jean-Pier­re en Carine, moeder en vader van 20 kinderen: “Er is geen één die drinkt, rookt of drugs gebruikt”

“Carine haar moeder was niet zot van mij. Ik had al wat tatoeages hé. Dus zijn we maar zwanger geworden, dan moesten we wel trouwen”, lacht Jean-Pierre Antheunis (60). Vandaag is hij meer dan 40 jaar gelukkig getrouwd met Carine De Muynck (59), samen hebben ze niet minder dan 20 kinderen. “Als de dokter geen stop had gezegd, hadden we er nog meer gehad”, vertelt het echtpaar. Op de Dag van de Arbeid, een verhaal over dure elektriciteitsfacturen, graag zwanger zijn en een grote liefde voor Elvis Presley.