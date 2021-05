Begeleidster Marleen (46) in coma na corona-uitbraak in kinderopvang Ter Leie: “Waarom zijn zij nog niet ingeënt?”

Gent In Gent opent zaterdag 75% van de horecaza­ken, en dat is veel meer dan in de rest van Vlaanderen: “Alles gedaan om mensen te motiveren”

3 mei Als het weer meezit, dan wordt Gent zaterdag meteen weer de meest levendige stad van Vlaanderen. In onze stad opent maar liefst 75% van de horecazaken, ook al is dat met enkel een terras. In de rest van Vlaanderen is dat gemiddeld 50%. “We hebben uitgelegd dat het volk het echt nodig heeft om terug op café of op restaurant te gaan.”