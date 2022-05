Beestjes op de Floraliën: van levende kreeft tot nep-ooievaar

Omdat de Floraliën - met 2 jaar vertraging - nog in het teken staan van het Van Eyck-jaar, is het niet verrassend dat er minstens een lam te vinden is op de expo. Meer nog, er zijn liefst 3 stuks gemaakt, het ene al geslaagder dan het andere. Eén van die lammeren is zelfs hét pronkstuk van de Floraliahal, het kijkt werkelijk over de expo uit. Maar er is meer. Sommige floristen waagden zich aan het maken van beesten om hun stand op te vrolijken. Zo prijken er liefst 3 fluffy ooievaars op één locatie, verderop zijn bevers en beertjes uit hout gesneden.