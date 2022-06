Beelden tonen hoe ongeduldige motorrijder auto voorbij steekt via fietspad en middelvinger opsteekt

GENT Dietrich en Daphné organise­ren gesprekken over leven met een diagnose én een job in de techwereld: "ASS of ADHD, dat is een stérkte”

Dietrich Moerman en Daphné De Troch hebben flink wat jaren ervaring in de tech-industrie op de teller, maar botsten steeds op hetzelfde probleem: met een ADHD-diagnose pas je niet altijd in de bedrijfscultuur. Nu runnen ze hun eigen consultancybedrijf en willen ze samen met de industrie nadenken over de kracht van ‘neurodivers’ zijn. “Het is tijd om de silo’s te doorbreken”. Op 28 juni organiseren ze daarom een evenement.

23 juni