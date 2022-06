Beelden tonen hoe jongeren ‘handbal’ spelen met een karper op Gentse Blaarmeersen: “Maandag veiligheid van personeel en bezoekers evalueren”

GentDe tropische temperaturen zorgden zaterdag voor een overrompeling op recreatiedomein De Blaarmeersen. Dit bracht enkele incidenten mee. “De veiligheid van de bezoekers en het personeel op het terrein primeert. Maandag zullen we evalueren wat beter kan", zegt schepen Sofie Bracke (Open Vld). Ook eerder deze week was er al commotie aan de Blaarmeersen toen enkele jongeren zich uitleefden met een karper.

Het was de allerwarmste 18 juni ooit en dat hebben ze ook in Gent geweten. Hoewel het zaterdagochtend nog betrekkelijk rustig was aan het water, ontstonden er kort na de middag wachtrijen. Al van aan de Zuiderlaan was het aanschuiven geblazen om op de parking te geraken. Stewards moesten ervoor zorgen dat de af- en aan rijdende bussen en de opgeroepen politie door kon.

Eens binnen was het nog niet gedaan met schuiven: wie online een ticketje had geboekt, kon in de rij — het was ondertussen zo’n twintig minuten aanschuiven — om een bandje te krijgen. Door de relletjes met Brusselse jongeren van vorige zomer moesten bezoekers die niet uit de provincie kwamen, reserveren en een ticket van vijf euro aankopen. “Er werden zo'n 7.000 bezoekerstickets verkocht en er waren ook nog eens zo’n 3.000 Gentenaars aanwezig. Dit was mogelijk de drukste dag ooit op de Blaarmeersen", zegt Sofie Bracke, schepen van Sport (Open Vld).

Volledig scherm Bezoekers moesten heel wat geduld hebben om binnen te mogen. © Sofie Van Waeyenberghe

Veiligheid

De strandzone liep steeds voller, tot er in de namiddag problemen ontstonden. Volgens Peter Wieme van vakbond ACV moesten redders zichzelf opsluiten in de toren nadat enkele bezoekers zich tegen hen hadden gekeerd. Even daarvoor hadden ze een grote glijbaan afgesloten bij gebrek aan voldoende redders om een oogje in het zeil te houden. “Ik wil niet ingaan op speculaties over eventueel geweld”, zegt Bracke. “Maandag zitten we samen met de partners om zaterdag te evalueren. Mocht er sprake zijn van geweld, zullen we dit zeker aanpakken. De veiligheid van de bezoekers en het personeel op de Blaarmeersen primeert voor mij.”

Volledig scherm Zo'n 10.000 mensen trokken zaterdag naar de Blaarmeersen op zoek naar afkoeling. © Sofie Van Waeyenberghe

Om een verdere toeloop van bezoekers te vermijden, werd om 15.30 uur gecommuniceerd dat de toegang tot de strandzone afgesloten was. Wie nog geen ticket of reservatie had, moest onverrichterzake naar huis. Op het terrein werd echter beslist om op verschillende plaatsen de hekken open te zetten, die rond de strandzone opgesteld staan om het terrein af te sluiten. Zo konden bezoekers vrij binnen en buiten langs wat normaal gezien de nooduitgangen zijn. “We hebben die beslissing genomen in onderling overleg met de politie”, reageert Bracke. “Er was nog veel volk op komst en de maximumcapaciteit werd al bereikt. Alles afsluiten zou een negatieve impact kunnen gehad hebben op de sfeer buiten de omheining.”

Volledig scherm Blaarmeersen volzet: ellenlange rijen © svwg

Mishandelde vis

Verder waren er nog enkele kleine incidentjes. Zo viste de security nog een aantal mensen met drugs op zak uit het publiek waarna de politie hen escorteerde naar de uitgang en hun bandje doorknipte. Tot slot mishandelen enkele jongeren eerder deze week nog een karper. Ze hieven het beest boven hun hoofden en gleden samen met het dier van de grote glijbaan af terwijl die eigenlijk al afgesloten was. Van het incident circuleren beelden op sociale media.

