Beelden tonen hoe bakker Mehmet vrouw (21) helpt na sprong uit brandend huis in Gent: “Ze vertelde dat haar man en kinderen nog binnen waren...”

“Toen ik ging kijken, zag ik dat de vrouw in haar nachtkleed voor de deur zat. ‘Ik kan niet stappen, meneer’, zei ze.” Mehmet Dogan (26) zag enkele deuren verder van zijn bakkerij de zware brand in de Fuchsiastraat gebeuren. Hij snelde meteen met enkele buren te hulp om de 21-jarige vrouw, die uit het raam sprong om te ontsnappen, te helpen. De vader en twee kinderen van 4 jaar en 9 maanden overleefden de brand niet. “Heel de straat was donker geworden door de rook”, vertelt Mehmet.