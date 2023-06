Beelden tonen hoe bakker Mehmet jonge mama (21) helpt na sprong uit brandend huis in Gent

ASSISEN LIVE. Beschuldig­de Jurgen D. zegt in zijn laatste woord dat het hem spijt: “Elke dag in mijn cel wens ik dat ik kon uitwissen wat ik gedaan heb”

In de assisenzaak tegen Jurgen D. werden vandaag de pleidooien gehouden van de burgerlijke partij, het Openbaar Ministerie en de verdediging. Het laatste woord werd gegeven aan Jurgen D. zelf. “Ik wil aan haar nabestaanden zeggen dat het mij spijt dat ik die fantastische familie dat verdriet en ellende heb aangedaan”, zei hij. Momenteel is de jury in beraad om een antwoord te geven op de schuldvraag. Het verdict daarvan wordt in de loop van de avond of nacht verwacht.