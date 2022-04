Beeld Arne Quinze ‘kleurt’ de Kouter: grijze sculptuur is gebaseerd op een bloem

De sculptuur is er gekomen op vraag van de nieuwe kunstgalerij Coutre, in de Kleinvleeshuissteeg vlakbij de plek waar het beeld nu prijkt. Die ‘artspace’ lanceert een tentoonstelling rond bloemen, in het kader van de Floraliën. Iedereen mag er gratis binnen, en maakt zo meteen ook kennis met de nieuwe plek, waar ook zalen verhuurd worden. Quinze zelf is blij dat hij eindelijk een werk in zijn eigen stad heeft. Hij woont in Sint-Martens-Latem maar werd geboren in Gent, en voelt zich ook op en top Gentenaar. “Na een Berlinde De Bruyckere in de Drongenhofkapel en een Borremans op het Gouden Leeuwplein hebben we nu een Quinze op de Kouter,” zegt cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld) trots. En met een knipoog: “Het beeld staat er slechts tijdelijk, maar het staat de kunstenaar uiteraard vrij zijn beeld permanent aan onze stad te schenken.”