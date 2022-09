Bediende van supermarkt in Voskenslaan bedreigd met pistolen, buit bedraagt nog geen 500 euro: “Hier hangen 16 camera’s, maar toch worden we overvallen”

Gent Verdacht overlijden in Ibis-ho­tel aan Sint-Baafsplein

In een kamer in het Ibis hotel aan de Langekruisstraat in Gent is deze namiddag een levenloos lichaam aangetroffen. Het parket Oost-Vlaanderen heeft een wetsgeneesheer gevorderd en ook het labo is ter plaatse. “We gaan uit van een verdacht overlijden", zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter.

8 september