‘Bedelbriefje’ in toeristisch blaadje brengt 15.000 euro op: “Misschien toch anders formuleren”

Gent / Lochristi Hilaire (80) schenkt zijn azalea’s na zijn twaalfde en laatste Floraliën-deelname aan de Koninklij­ke Serres. “Maar de witte hou ik zelf, voor het geval ze mij in 2026 toch nog eens vragen…”

Een monument op de Floraliën is hij. Hilaire Van Damme (80) uit Lochristi stelt op de Floraliën zijn azalea’s tentoon, die hij als hobby kweekt. Het zijn prachtexemplaren, sommigen wel vijftien jaar oud. Voor Hilaire is het de twaalfde keer dat hij op de Bloemenexpo staat, de vierde keer al met ‘eigen kweek’. “Ik maakte de vroegere Floraliën nog mee hier in ’t Citadelpark, dan Flanders Expo, en dan de editie in de stad. Ik ben blij dat we hier terug zijn”, zegt hij.

2 mei