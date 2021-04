“Bedankt hé, Conner”: letters ‘Vooruit’ verdwijnen definitief van Gents kunstencentrumgebouw

Ondertussen weten we het al: het vermaarde kunstencentrum Vooruit zal zijn naam veranderen sinds geweten is dat de politieke partij sp.a zich ook zou omtoveren tot Vooruit. Het kunstencentrum wil niet gelinkt worden aan de socialistische partij, en dus koos het resoluut voor een nieuwe naam.

Shortlist volgende week

Het publiek mocht ondertussen ideeën insturen en ook de werknemers kregen daarbij hun zeggenschap. “Zij mochten uit een ellenlange lijst hun voorkeuren doorgeven”, klinkt het bij communicatieverantwoordelijke Mieke Dumont. “In de loop van volgende week wordt een absolute shortlist van twee of drie namen bekendgemaakt: dan is het aan de Gentenaars en liefhebbers om te stemmen op de naam welke zij het best passende vinden voor het kunstencentrum.”

Volledig scherm En weg zijn ze. © @Jo__ran

Ondertussen is de verandering ook fysiek zichtbaar: de letters zijn op drie plaatsen van het gebouw weggehaald. In de Parijsberg, aan de achterkant van het kunstencentrum aan de Muinkkaai en aan de voorzijde in de Sint-Pietersnieuwsstraat verdween de naam letter per letter. Voor vele Gentenaars een pijnlijk gebeuren, zoals te merken is op sociale media. “De Vooruit zal voor ons altijd de Vooruit blijven”, valt onder meer te lezen. Ook is Conner Rousseau, voorzitter van de partij Vooruit, momenteel kop van jut bij een deel van het Gentse publiek. “Bedankt hé, Conner”, laten zij cynisch weten.

Achtergevel vernieuwen

Nu de letters zijn weggehaald, krijgt de achterzijde aan de Muinkkaai een opfrisbeurt. “Er was vrij veel schade aan de versieringen van de achtergevel”, klinkt het bij het kunstencentrum. “Die is steeds mooi geweest, wat dan ook het doel was tijdens de opbouw in 1913. Mensen kwamen toen aan in het treinstation aan de Zuid en konden meteen die mooie achtergevel bewonderen, wat onze stad de nodige uitstraling gaf tijdens de wereldtentoonstelling van toen. Daar willen wij nu zorg voor dragen. Zo komt er ook nieuwe belichting.”

Wat met letters?

Wat zal er nu gebeuren met de weggehaalde letters? “Daar is momenteel nog geen plan voor”, zegt Dumont. “We houden die alleszins nog even bij. Een bestemming hebben ze nog niet, een museum of veiling kunnen opties zijn in de toekomst. Maar zeker is het wel dat we ze niet opnieuw zullen ophangen. Ook niet als de naam er op zou lijken. We gaan voor een complete rebranding van het kunstencentrum.”

Volledig scherm De naam op het gebouw werd in september al eens gewijzigd. Aan de bakstenen wordt vooralsnog niet geprutst. © Wouter Van Vooren