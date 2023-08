“Bedankt, Gent! Bedankt, België”: Oekraïense gemeenschap zegt merci met bedankingsoptocht door de stad

Ruim 300 leden van de Oekraïense gemeenschap in Gent stapten op donderdagavond mee in een bedankingsoptocht voor Gent en bij uitbreiding België. Het is 1,5 jaar geleden dat de oorlog in hun thuisland begon. “We zijn hier goed opgevangen, we hopen dat we op de steun van de Belgen mogen blijven rekenen.”