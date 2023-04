Bayram viert zondag 50 jaar Fruitco, en iedereen is welkom

Volleybal champions play-offs Twee uitsteken­de sets van VDK Gent en setter Divoux, daarna volgde knappe remonte van Asterix Avo: “We vielen helemaal uit elkaar”

Tijdens de eerste finalewedstrijd van de Champions Play-offs bij de vrouwen speelde VDK Gent de eerste twee sets op een niveau dat bij een kampioenenploeg past. Daarna viel de thuisploeg onbegrijpelijk stil. Het is uiteraard ook de verdienste van Asterix Avo dat zij zo veel veerkracht toonden en de volgende sets naar zich toetrokken. Na de 5-0-voorsprong in de derde set had het anders kunnen aflopen voor het team van coach Morand.