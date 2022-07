Baudelopark officieel heropend: “Welkom aan de nieuwe Gentse Rivièra”

GentHet Baudelopark is eindelijk weer open, na twee jaar werken. Het is niet alleen groter dan ervoor, het is ook veel gezelliger. Geen drassig pad maar in het midden, maar subtielere paden, meer groen en een prachtige kade aan het water. Schepen Astrid De Bruycker sprak van een ‘nieuwe Gentse Rivièra’ bij de inhuldiging op zondag. “Het is nog niet volledig klaar, na de Gentse Feesten werken we het verder af.”

Niet alleen de bewoners, maar alle Gentenaars hebben er lang naar uitgekeken: de heraanleg van het Baudelopark. Tien jaar spreekt het stadsbestuur er al van, maar elke keer opnieuw werden de werken uitgesteld. In oktober 2020 ging de schop dan toch in de grond. Een kleine twee jaar later is het park af, net op tijd voor de Gentse Feesten. Zondagmorgen kwamen bewoners en sympathisanten bijeen in het park om het glas te heffen en de heropening officieel te bekrachtigen.

“Ik heb al veel parken geopend, maar dit is toch een van de speciaalste”, gaf schepen van openbaar groen Astrid De Bruycker (Vooruit) aan. “Ik ben niet de enige die hier tot in de vroegere uurtjes gezeten heeft. Al is het Baudelopark meer dan een park vol herinneringen, het is ook een park van de toekomst. Het levende bewijs dat je de stad niet moet ontvluchten als je wat rust en groen wil.”

Het hobbelige grindpad – een overblijfsel van de Bibliotheekstraat die tot 2006 dwars door het park liep – werd niet alleen vervangen door betonnen fiets- en wandelpaden, het park is ook een stuk groter geworden - 44 procent groter om precies te zijn. “Het telt nu 18.500 vierkante meter”, aldus De Bruycker. “Door de versmalling van de Baudelostraat, de opname van het schoolplein en de integratie van de kade die verlaagd werd. Welkom aan de nieuwe Gentse Rivièra zou ik zeggen.” Schepen van Publieke Ruimte Filip Watteeuw (Groen) beaamde dat enthousiasme. “Het Baudelopark is één van de mooiste plekken van Gent geworden.”

Maar het is nog niet volledig af: er komen nog banken, een speeltuig en meer groen. Het gras zal opnieuw gezaaid moeten worden na de Gentse Feesten, maar de bomen zijn alvast ingedekt. Na de Feesten zullen ze ‘geploft’ worden: door lucht in de grond te spuiten, zal er weer ruimte zijn voor de wortels om te groeien. “We dragen zorgen voor onze bomen”, zei De Bruycker nog. “Enkele bomen aan de kade zijn gesneuveld tijdens de heraanleg omdat ze in het puin stond en in slechte staat waren. Ter compensatie werden nieuwe bomen geplant. Eén van de oude bomen kreeg ook een speciale brug de zodat wortels voldoende ruimte hebben om te groeien.”

