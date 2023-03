Bashir Abdi heeft Belgisch record op de halve marathon beet: 26 jaar oud record verpulverd in eigen stad

Hij had het vrijdag officieel aangekondigd: hij zou een nieuw record proberen vestigen op het BK Halve Marathon. Daarvoor moest hij onder de 1 uur en 18 seconden duiken, een gecontesteerde tijd uit 1997. Die tijd werd toen gelopen door Mohammed Mourhit, maar enkele jaren later werd hij gepakt op het gebruik van doping. Zijn eerdere records werden niet geschrapt, tot ongenoegen van vele atleten. Dat ‘onrecht’ heeft onze Olympische trots Bashir Abdi zondag nu rechtgetrokken. Dat hij dat ook nog eens voor eigen publiek kon doen, in ‘zijn’ Gent, bij ‘zijn’ atletiekclub KRC Gent, maakt hem alleen maar gelukkiger. Want Bashir is als inwijkeling meer dan trots op de stad waar hij opgroeide en kansen kreeg. In augustus 2021 pakte hij ook al de eerste Olympische marathonmedaille sinds 1976, een bronzen exemplaar. Hij werd daarvoor - samen met de andere Olympische Gentenaars - passend gehuldigd tijdens een bootjesparade met tienduizenden toeschouwers.