Bart Kaëll en Luc Appermont in de Capitole met tweede zaalshow

Eén van Vlaanderens meest geliefde showbizzkoppels heeft samen meer dan 85 jaar ervaring in de showbizzwereld. In 2018 trokken de twee iconen voor het eerst samen naar het theater met hun eerste muzikale voorstelling ‘Bart en Luc intiem, 1 team’. Ze namen het publiek mee in een intieme reis door hun professioneel leven en hun ondertussen meer dan 40 jaar lange relatie. Met nooit eerder vertelde anekdotes werd het publiek meegezogen in een nostalgische avond met een lach en een traan.

Maar Bart en Luc zijn nog lang niet uitverteld. Wat deed Luc in Las Vegas? Waarom verbaasde Bart het publiek in Bangkok? De twee hebben nog ontelbare anekdotes zowel van voor als achter de schermen, maar ook nog mooie en pakkende verhalen uit hun persoonlijk leven. Met uiteraard ook deze keer aandacht voor muziek: verrassende songs, maar ook bekende nummers in een nieuw jasje. Hierbij worden ze begeleid door een ijzersterke vijfkoppige liveband.

Het is nog even aftellen voor de twee in de Arteveldestad te gast zijn: markeer 20 januari 2024 alvast in de agenda. Tickets zijn te koop via de website van Show-time.

