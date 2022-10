Barman betrapt “gangsta-rapper” die met vals geld wil betalen in Overpoort

De jongeman uit Maldegem was in een café van de Overpoortstraat aan het uitgaan toen een opmerkzame barman hem betrapte op het uitgeven van een vals bankbiljet van 50 euro. De politie werd erbij gehaald en arresteerde de jonge kerel die de feiten al snel bekende. De raadsman van de twintiger kaderde het gedrag van zijn cliënt in puberaal machogedrag. “Ik ben zelf niet bekend met gangsta-rap, maar in dergelijke videoclips zijn er blijkbaar auto’s, vrouwen en geld aanwezig. De eerste twee hadden ze niet, maar die valse bankbiljetten had hij goedkoop op de kop getikt via een Russische website. Hij had echter nooit de intentie om die biljetten in het echte leven te gebruiken”, aldus zijn advocaat.