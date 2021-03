Barbier Tom blijft tot op het nippertje open om zoveel mogelijk klanten te bedienen: “Enkel nog opruimen en dan op tijd naar huis voor de avondklok”

Sinds de beslissing viel dat kappers vanaf vandaag weer moeten sluiten voor vier weken, schakelden ze bij Barbier Tom een versnelling hoger. Om nog zoveel mogelijk klanten te bedienen en gelukkig te maken, bleven ze elke avond sinds woensdag open tot na 22 uur. “Normaal sluiten we rond 18 - 19 uur”, zei gerant Onur Kutlu (27) gisterenavond laat. “Doordat we zo laat zijn opgebleven hebben we sinds woensdag 40 klanten per dag gezien. Dat is een verdubbeling van het normale aantal klanten dat we op een dag zien.”