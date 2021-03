Barbier Tom blijft tot op de laatste knip open om zoveel mogelijk klanten te bedienen: “Enkel nog opruimen en dan op tijd thuis voor de avondklok”

Gent Handelaars zien amper volk op eerste dag van winkelen op afspraak: “Vooral veel telefoons gekregen met de vraag of we open waren”

27 maart Na de storm volgt de stilte. De afgelopen dagen was het opvallend drukker in de winkelstraten maar vandaag, de eerste dag dat veel winkels verplicht op afspraak werken, bleef het kalm. Veel winkels deden gewoon niet open en andere zagen amper klanten. “Er is veel verwarring”, klinkt het. “We hebben veel telefoons gekregen met de vraag of we open waren of klanten bleven afwachtend voor de deur staan.”