Barbecueën opnieuw toegestaan in 7 Gentse parken

Concreet gaat om het Maaltebruggepark in Sint-Denijs-Westrem, het Zonder-Naampark, het Groenevalleipark bij de Brugse Poort, het park van Claeys-Bouüaert in Mariakerke, het Keizerpark in Ledeberg, het Arbedpark in Gentbrugge en het park aan Nieuw Gent. In die laatste drie parken plaatste de Stad Gent vaste barbecues, elders mag je een eigen exemplaar meenemen.