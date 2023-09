Banierpark na tropisch weekend opnieuw doelwit voor hardnekkige sluikstorters

Illegaal feest in Gentse haven loopt op z’n einde: “Fuifnum­mers gaven zelf locatie door aan politie”

Na een natuurgebied twee weken geleden, hadden feestvierders dit weekend de Gentse haven uitgekozen om een illegale raveparty te houden. De freeparty begon in de nacht van zaterdag op zondag en op het hoogtepunt waren er zo’n 100 personen aanwezig. Nu is de muziek uitgezet, de laatste 50 fuifnummers zijn mondjesmaat aan het vertrekken. Ze riskeren allen een boete of vervolging omdat ze het havengebied hebben betreden.