Bakkerij sluit tijdelijk de deuren door hoge energiekosten: “Ook bloem, boter en eieren zijn een ramp tegenwoordig”

CoPain zag in september 2016 het licht, in de overdekte Lousbergmarkt. Later stampte de ervaren bakker Adriaan Druwé samen met zijn co-operatie een tweede vestiging uit de grond op de Ferdinand Lousbergkaai, vlak bij het rondpunt van Dampoort. Op vrijdag staan de bakkers ook op de Moscoumarkt in de oude brandweerkazerne van Gentbrugge met hun ambachtelijke broden, koffiekoeken, stokbroden en meer. “Smaak en traditie staan centraal bij ons”, zegt Adriaan trots. “Hiervoor werken we met oude, traditionele methodes, zonder nodeloze toevoegingen.”

Het zorgt ervoor dat de bakkerij heel wat trouwe klanten heeft. Toch sluit één van de vestigingen over enkele dagen de deuren. “De hoge energiekosten en het aanslepend personeelstekort gaan ook niet aan onze neus voorbij”, klinkt het. “Wij hebben dan ook besloten om onze vestiging aan Dok Zuid voor onbepaalde duur te sluiten vanaf 16 december.”

Strijdvaardig

Voor wie zich al zorgen maakt bij de woorden ‘onbepaalde duur’, kan gerust ademhalen: de deuren gaan ooit weer open. “Ons atelier blijft sowieso aan Dok Zuid”, zegt Adriaan. “We hebben onze workshops waar je leert hoe je onder meer desembrood en ciabatta leert maken, ook verlegd naar daar. En de winkel gaat zeker ook weer opengaan, ooit, want die draaide goed. We willen ons personeel, ons fantastisch team, gewoon wat rust geven want die worden al maanden overbelast.”

Adriaan zoekt al sinds maart naar een extra medewerker, maar de vacature geraakt maar niet ingevuld. “Het is nochtans een job met mooie uren: tussen 7.30 uur en 18 uur en elk weekend vrij. We betalen ook uit boven het wettelijk barema, maar personeel is gewoon overal een probleem. Veel bakkers sluiten tegenwoordig op zondag omdat ze gewoon geen volk meer vinden. En dan komt de verhoogde energiekost er nog eens bij. Ik gok dat die bij ons maal vier of maal zes is gegaan. Ook de grondstofprijzen zijn enorm gestegen: bloem, boter en eieren zijn een ramp tegenwoordig.”

Brood en koeken afhalen vlak bij Dampoort is even niet meer mogelijk, maar niet getreurd: in de andere vestiging en op de markt kan je nog steeds terecht. “Op de Lousbergmarkt staan en blijven we meer dan paraat, elke dag, om al dat lekkers voor jullie te bereiden met alle liefde en passie voor ons vak. Ook op vrijdag zijn we nog steeds te vinden op de Moscoumarkt van 15 tot 18.30 uur voor jullie broden en koeken en zoveel meer.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.