Bakkerij in stationsbuurt na meer dan 30 jaar vervangen door Aernoudt-filiaal

GentBakkerij Depredomme in de Sportstraat sloot enkele maanden geleden definitief de deuren, na 31 jaar. Mieke Neirynck en Stefaan Depredomme waren op. Nu is er een nieuwe bakkerij in de plaats gekomen, een vestiging van Aernoudt. Naast brood, koffiekoeken en taarten, kan je hier ook panini’s en slaatjes krijgen.

Mieke en Stefaan leerden elkaar in de bakkerij van Mieke haar ouders kennen, toen Stefaan daar stage liep. Ze werden verliefd, trouwden en namen 31 jaar geleden een bakkerij over in de Sportstraat. Onder de naam Depredomme bouwden ze het uit tot één van de meest bekende bakkerij in Gent. “We waren vooral bekend omwille van onze mini-taartjes”, volgens Mieke. “Van kleine eclairtjes tot kleine aardbeientaartjes, tot in Brussel werden ze besteld.”

Maar het bakkerijleven is zwaar, en Stefaan en Mieke hebben niks cadeau gekregen. Twintig jaar terug kreeg Mieke kanker, vijf jaar geleden was Stefaan het slachtoffer van een zwaar fietsongeval. Hij moest zes maanden revalideren, maar na een week stond hij al terug in zijn bakkerij. “Stefaan had een hersentrauma en wist niks meer, behalve hoe hij zijn job moet doen”, aldus Mieke. “Het kwam uiteindelijk allemaal goed, maar in stressvolle periodes, werd hij weer vergeetachtig.” Daarbovenop kreeg de bakkerij een brand en diefstal te verduren.

Wat vooral begon door te wegen: het nachtwerk. Stefaan en Mieke deden alles nog zelf: brood en pistolets bakken, patisserie, koeken. Alleen de pannenkoeken en de chocolade kochten ze in van kleine bedrijven. Met de nasleep van Stefaan zijn ongeval, werd de stiel te zwaar voor het duo. Daarom besloten ze om hun bakkerij te koop te zetten. Twee weken later hadden ze al een akkoord: de bakkerij ging omgevormd worden tot een filiaal van de bakkerijketen Aernoudt.

“Het zal niet hetzelfde zijn, maar we zijn blij dat de buren nog steeds een bakkerij in de buurt zullen hebben”, zei Mieke vlak voor de sluiting. Enkele maanden later is de 33e vestiging van Aernoudt een feit. In het aanbod: brood, koffiekoeken en taarten, maar ook belegde broodjes, panini’s, salades, beleg, donuts, koekjes en chocolade. Zoals Mieke zei: niet hetzelfde, maar nog steeds een bakkerij in een broodarme buurt.

