Bakker krijgt zes maanden rijverbod door cocaïnegebruik: “Je maakt in je leven één fout en je bent ‘gesjareld’”

Spaargids.be Je energiefac­tuur klein krijgen? Deze leningen kan je aangaan voor energiebe­spa­ren­de werken

Je bent van plan energiebesparende werken te laten uitvoeren aan je woning. Om dat te realiseren, wil je een lening aangaan. Maar welke lening biedt de beste oplossing? En voor welke kom je in aanmerking: een lening bij de bank of een renteloze lening van de overheid? Spaargids.be plaatst beide opties naast elkaar in deze tijden van hoge energieprijzen. De energie die je niet hoeft te gebruiken, is immers nog steeds de goedkoopste energie.

7 oktober