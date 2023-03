Baggerwerken Watersportbaan achter de rug, 31.000 kubieke meter slib geruimd

UPDATE Tot zes uur wachten en liefst twee keer naar huis gestuurd: opnieuw lange rijen aan autokeu­ring, maar “absoluut niet zoals in de zomer”

De lange wachtrijen aan de autokeuringsstations zijn nog niet van de baan. Via 4040 melden verschillende lezers de laatste tijd dat ze opnieuw uren moeten aanschuiven voor de autokeuring. Zo is het keuringsstation van Hoboken open tot 17 uur, maar gingen de poorten om 12 uur al dicht wegens de grote drukte. “Er is toch al heel wat gedaan”, zeggen ze bij GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie voor de autokeuring. “Wij blijven verder klantgericht werken en acties uitrollen.”