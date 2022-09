Baggerwerken aan Watersportbaan: duikteam van brandweer zal acht dagen lang populatie zwanenmosselen verplaatsen

Begin oktober beginnen de werken aan de Watersportbaan. Die wordt de komende maanden namelijk klaargemaakt voor Olympisch gebruik. Er komt een splinternieuwe wedstrijdtoren langs het water, maar ook op het water zal er naarstig gewerkt worden. De volledige roeibaan moet overal uitgediept worden tot minimaal twee meter, zodat roeiboten veel sneller kunnen varen.

Acht dagen lang

Op sommige plaatsen is het water slechts 60 centimeter diep. Naar schatting zal er dan ook zo’n 35.000 m³ slib worden afgevoerd. Er moet alleen één ‘probleem’ worden opgelost: de zwanenmossel. Deze mossel bevindt zich in de bodem van de Watersportbaan. Op vraag van stad Gent moet die populatie eerst in veiligheid gebracht worden. Daarvoor werd de hulp ingeroepen van het duikteam van Brandweerzone Centrum. “Vanaf komende zondag zullen wij acht dagen lang, dus tot de zondag erop, duiken naar zwanenmossels in de Watersportbaan”, zegt officier Nico De Vrieze.

“De eerste vier dagen duiken we aan de kant van de Zuiderlaan, de laatste vier dagen aan de Noorderlaan. De bedoeling is dat we minstens 600 zwanenmossels uit het water halen. We werken hierbij samen met een hengelvereniging. Zij zullen de mossels in ontvangst nemen en verplaatsen naar een locatie waar er niet gebaggerd zal worden.” Voor het duikteam van Brandweerzone Centrum wordt op deze manier het nuttige aan het aangename gekoppeld. “Wij trainen elke dag. Het is fijn dat we op deze manier een zinvolle oefening kunnen doen waarbij we dierenlevens redden. Al onze duikers zullen zo ook aan de slag kunnen. Ook de vrijwillige duikers van Gavere en Deinze kunnen aansluiten bij de duikoefening.”

Volledig scherm De zwanenmossel © rv

Blauwalg

Maar waarom is het zo belangrijk om de zwanenmossel te redden? We vroegen het aan Alain Dillen, visserijbioloog bij de Vlaamse overheid. “De zwanenmossel ligt aan de basis van de voedselketen in de Watersportbaan. Maar het dier heeft nog een belangrijke andere functie. Ze voeden zich namelijk aan plankton en filteren dus zo het water. Ze zijn dus ook belangrijk om blauwalg te voorkomen.” Het is op aanraden van Dillen dat er wordt gestreefd naar het redden van minimum 600 zwanenmossels. “Het is een soort die redelijk vruchtbaar is. Met deze hoeveelheid zou de populatie zich binnen het jaar kunnen herstellen met voldoende genetische variatie.” De effectieve baggerwerken zullen op 3 oktober van start gaan.

