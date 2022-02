Babygeluk op 22/2/22 in Gent: “Zar is drie dagen te vroeg gekomen, daar hadden we lichtjes op gehoopt”

In Maria Middelares waren er rond 16 uur al zeven kindjes geboren en waren er nog twee onderweg. Baby Zar was bij de eerste. “We zijn binnengegaan rond 7.30 en twee uur later is hij geboren”, zegt een apetrotse papa Jeroen Baete (30). “De bevalling is heel vlot verlopen, zonder verdoving dan nog.” Baby Zar is een tweede kindje voor mama Margo Allaer (35) en een broertje voor Boaz (3). “Zar was uitgerekend voor 25 februari, maar het is dus deze speciale dag geworden”, gaat Jeroen verder. “Daar had Margo lichtjes op gehoopt. 22/2/22, dat klinkt en schrijft leuk. De broer van Margo had zelfs gesuggereerd om er ‘Zaz’ van te maken, om in het thema van de dag te blijven, maar dat vonden we minder mooi.”

Baby nummer 222

Wat is nog specialer dan geworden worden op 22 februari 2022? De 222e baby zijn die dat jaar in het ziekenhuis ter wereld komt. Dat was het geval voor Emiliano in het UZ Gent. “Mayra lag al twee weken in het ziekenhuis omdat de baby op haar nieren aan het drukken was”, legt papa Matthias Willockx (31) uit Sint-Niklaas uit. “We wilden de bevalling nog zeker rekken tot week 38 en dan viel plots onze euro: als we wat geluk hebben zal Emiliano op 22/2/22 geboren worden. Toen we hoorden dat onze gynaecoloog op dinsdag of woensdag in het ziekenhuis ging zijn, werd onze hoop weer een stukje groter. 23 februari wilden we liever niet, want dan is de meter van Emiliano jarig. Plus, 22/2/22 is zoveel specialer. Maar kijk, het is dinsdag geworden. Dat hij de 222 baby in het ziekenhuis is dit jaar, maakt het nog bijzonderder.”