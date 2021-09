Babyboom in het UZ Gent, maar niet in de andere Gentse ziekenhuizen: “Het is soms puzzelen om alle mama’s een kamer te geven”

“Het is soms wat puzzelen om iedereen een kamer te geven”, zegt gynaecoloog Isabelle Dehaene tussen twee bevallingen door. “Sinds januari is het hier goed druk.” Normaal gezien telt het UZ Gent rond de 70 geboortes per maand. In januari werd het plots heel druk: op het einde van de maand stond de teller op 101. Het was geleden van 2016 dat het ziekenhuis meer dan 100 geboortes in één maand telde. Het begin van een babyboom die vandaag nog loopt. In april en juni telde het UZ Gent meer dan 90 bevallingen, in juli meer dan 100 en in augustus net geen 100. Eind september zal het ziekenhuis al meer bevallingen hebben gehad in negen maanden tijd dan vorig jaar in een heel jaar.